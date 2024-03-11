9 y 10 de marzo

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y en las comarcas del Vinalopó

El Elche CF Femenino regresa a la senda del triunfo, mientras que el Atticgo Club Balonmano Elche viajará a Macedonia con una renta de 15 goles de diferencia

Felipe Canals | Monserrate Hernández

Elche | 11.03.2024 14:52

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO 3-0 BURRIANA

SILLA 0-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

LLIGA COMUNITAT

REDOVÁN 0-0 ELDENSE 'B'

CD OLÍMPIC 2-3 CREVILLENTE DEPORTIVO

LA NUCIA 'B' 1-0 SANTA POLA

LIGA NACIONAL JUVENIL

LA NUCIA 0-1 ELCHE 'B'

INTANGCO 0-2 INTER SAN JOSÉ VALENCIA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 1-0 JUAN GRANDE

BALONMANO

EUROPEAN CUP (IDA DE LOS CUARTOS DE FINAL)

ATTICGO CBM ELCHE 36-21 WHC SKOPJE

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

BM PORRIÑO 32-16 ELDA PRESTIGIO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE 33-39 MARISTAS ALGEMESÍ

BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE 28-28 BM MISLATA

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

EMEVE LUGO VOLEY 1-3 VOLEI VILLENA PETRER

PRIMERA NACIONAL

TORREDEMBARRA 3-1 CV ELCHE

BALONCESTO

LIGA EBA

CBI ELCHE 74-78 GANDÍA

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 11-6 MONTJUIC

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 12-16 CW MÁLAGA

51ª EDICIÓN MEDIA MARATÓN INTERNACIONAL DE ELCHE

Gaspar Csere y Nouhalia El Gazouir, ganadores de la Media Maratón de Elche

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