Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y en las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO 3-0 BURRIANA
SILLA 0-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
LLIGA COMUNITAT
REDOVÁN 0-0 ELDENSE 'B'
CD OLÍMPIC 2-3 CREVILLENTE DEPORTIVO
LA NUCIA 'B' 1-0 SANTA POLA
LIGA NACIONAL JUVENIL
LA NUCIA 0-1 ELCHE 'B'
INTANGCO 0-2 INTER SAN JOSÉ VALENCIA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 1-0 JUAN GRANDE
BALONMANO
EUROPEAN CUP (IDA DE LOS CUARTOS DE FINAL)
ATTICGO CBM ELCHE 36-21 WHC SKOPJE
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
BM PORRIÑO 32-16 ELDA PRESTIGIO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE 33-39 MARISTAS ALGEMESÍ
BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE 28-28 BM MISLATA
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
EMEVE LUGO VOLEY 1-3 VOLEI VILLENA PETRER
PRIMERA NACIONAL
TORREDEMBARRA 3-1 CV ELCHE
BALONCESTO
LIGA EBA
CBI ELCHE 74-78 GANDÍA
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 11-6 MONTJUIC
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 12-16 CW MÁLAGA
51ª EDICIÓN MEDIA MARATÓN INTERNACIONAL DE ELCHE
Gaspar Csere y Nouhalia El Gazouir, ganadores de la Media Maratón de Elche