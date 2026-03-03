Los restos de podas se apoderan de los caminales del huerto San José-Jerónimo de Puertas Coloradas en Elche

La asociación de vecinos del barrio Puertas Coloradas de Elche ha mostrado este martes su satisfacción por el hecho que el Ayuntamiento ilicitano ha atendido algunas de las reivindicaciones en las que llevan incidiendo desde hace tiempo.

José Gracia, presidente del colectivo vecinal, ha agradecido el reciente acondicionamiento con zahorra de las parcelas de la calle Blas Orts Sánchez que se estaban usando como aparcamiento y cuyo estado era precario, la reapertura del área de juegos infantiles del parque Marcelino Domingo y el inminente asfaltado de la calle Eduardo Ferrandez Garíca, incluido la reparación del hundimiento que presenta la calzada, a la altura del número 7, en la parada de autobuses, tal y como se ha informado a los vecinos por parte del consistorio.

Toda vez que se han atendido esas reivindicaciones, los vecinos desean que se siga en esa línea de atención con un barrio, que reiteran, en el día a día, precisa mantenimiento en espacios públicos como el parque La Veleta o el huerto San José-Jerónimo en el que algunos de sus caminales abiertos al público presentan acumulación de restos de poda de las palmeras, que suponen un riesgo evidente para las personas, muchas de ellas de la tercera edad, que pasean a diario por esa zona.