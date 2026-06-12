La restauración de la ermita de Santa Bárbara de Monóvar afronta su última fase

Las obras de restauración de la ermita de Santa Bárbara de Monóvar avanzan a buen ritmo dentro de su tercera fase.

Hasta el momento se ha acometido la restauración de la cúpula de la ermita, la espadaña y la campana. En la actualidad los trabajos están centrados en la rehabilitación de los tejados del ‘porxet’ y de la casa del ermitaño. También se están reparando las escaleras de acceso y se va a proceder a la restauración integral de la fachada exterior de la ermita.

Junto a la restauración del edificio se va a mejorar la accesibilidad al mismo y con la actuación en marcha la ermita de Santa Bárbara quedará completamente restaurada a nivel estructural, garantizando así su conservación y preservación para las generaciones futuras.

El proyecto está financiado a través del Pla Restaura 2025-2026 de la Generalitat Valenciana, que asume el 70 % del presupuesto de la actuación, que supera los 208.000 euros.

El alcalde de Monóvar, Loren Amat, ha destacado que el ayuntamiento decidió modificar la orden de ejecución del proyecto para empezar por el ‘porxet’ con el objetivo de que “esa parte de la actuación esté a punto para la celebración de las fiestas de Santa Bárbara”. En este sentido, Amat ha querido agradecer “la colaboración y la comprensión de la Comisión de Fiestas durante el desarrollo de los trabajos”.

Amat también ha señalado que “es una satisfacción poder llevar a cabo la restauración de un bien patrimonial tan importante para los monoveros y monoveras, que forma parte de nuestra historia y es un emblema del pueblo”.

Por su parte, el concejal de Patrimonio, Víctor Fernández, ha explicado que, junto con la restauración del edificio, también se está trabajando en la mejora de la accesibilidad de la ermita, “para que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar de este espacio patrimonial en las mejores condiciones posibles”.