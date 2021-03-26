La Regional Preferente no descansa; el CW Elx afronta dos citas clave en Madrid

FÚTBOL
REGIONAL PREFERENTE
PEÑA ILICITANA RAVAL-CD MURADA, DOMINGO A LAS 11:30 HORAS, POLIDEPORTIVO ALTABIX
BENFERRI-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO A LAS 11:30 HORAS
UD PETRELENSE-UD ILICITANA, DOMINGO A LAS 12 HORAS
LIGA NACIONAL JUVENIL
ELCHE 'B'- TORRE LEVANTE 'B', DOMINGO A LAS 12 HORAS, COX
VILLAREAL 'B'-CELTIC ELCHE, DOMINGO A LAS 12 HORAS
LEVANTE 'B'-INTANGCO, DOMINGO A LAS 12 HORAS
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
DESCANSO PARA EL ELCHE CF FEMENINO
FÚTBOL SALA
SEGUNDA MASCULINA
DESCANSO PARA EL ELCHE CF SALA
SEGUNDA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX-CASTELLDEFELS, SÁBADO A LAS 18 HORAS, EL TOSCAR
VOLEIBOL
PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA
CV ELCHE-NOVELEC FINESTRAT, SÁBADO A LAS 18 HORAS, PABELLÓN UMH
CV ILICITANO CARRUS-CV ALICANTE 2000, SÁBADO A LAS 18:30 HORAS, IES CARRÚS
BALONCESTO
PRIMERA MASCULINA
ELCHE BASKET CLUB-CB ILICITANO, DOMINGO A LAS 11:30 HORAS, EL TOSCAR
WATERPOLO
SEGUNDA MASCULINA
CN TRES CANTOS-CW ELCHE, SÁBADO A LAS 18 HORAS
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
COLEGIO BRAINS-CW ELCHE, SÁBADO A LAS 14 HORAS