AGENDA POLIDEPORTIVA

La Regional Preferente no descansa; el CW Elx afronta dos citas clave en Madrid

El Joventut d'Elx recibe al Castelldefels en una nueva jornada de la segunda fase

Felipe Canals

Elche | 26.03.2021 15:48

Los chicos del Club Waterpolo Elche se clasifican para la fase de ascenso a Primera.
Los chicos del Club Waterpolo Elche se clasifican para la fase de ascenso a Primera. | Club Waterpolo Elche

FÚTBOL

REGIONAL PREFERENTE

PEÑA ILICITANA RAVAL-CD MURADA, DOMINGO A LAS 11:30 HORAS, POLIDEPORTIVO ALTABIX

BENFERRI-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO A LAS 11:30 HORAS

UD PETRELENSE-UD ILICITANA, DOMINGO A LAS 12 HORAS

LIGA NACIONAL JUVENIL

ELCHE 'B'- TORRE LEVANTE 'B', DOMINGO A LAS 12 HORAS, COX

VILLAREAL 'B'-CELTIC ELCHE, DOMINGO A LAS 12 HORAS

LEVANTE 'B'-INTANGCO, DOMINGO A LAS 12 HORAS

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

DESCANSO PARA EL ELCHE CF FEMENINO

FÚTBOL SALA

SEGUNDA MASCULINA

DESCANSO PARA EL ELCHE CF SALA

SEGUNDA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX-CASTELLDEFELS, SÁBADO A LAS 18 HORAS, EL TOSCAR

VOLEIBOL

PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA

CV ELCHE-NOVELEC FINESTRAT, SÁBADO A LAS 18 HORAS, PABELLÓN UMH

CV ILICITANO CARRUS-CV ALICANTE 2000, SÁBADO A LAS 18:30 HORAS, IES CARRÚS

BALONCESTO

PRIMERA MASCULINA

ELCHE BASKET CLUB-CB ILICITANO, DOMINGO A LAS 11:30 HORAS, EL TOSCAR

WATERPOLO

SEGUNDA MASCULINA

CN TRES CANTOS-CW ELCHE, SÁBADO A LAS 18 HORAS

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

COLEGIO BRAINS-CW ELCHE, SÁBADO A LAS 14 HORAS

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