La recogida selectiva de envases bate récord en Elche en 2025: se supera las 3.000 toneladas en un año

La recogida selectiva de envases en Elche ha batido récords en el año 2025, anualidad en la que se ha superado las 3.000 toneladas.

Según ha informado este jueves el Ayuntamiento de Elche, la recogida de residuos en el contenedor amarillo ha seguido una tendencia de crecimiento desde el inicio del servicio en el año 2021.

Según el registro histórico del servicio que presta la UTE Elche, concesionaria del servicio de limpieza del municipio, los datos de recogida de envases en 2025 se han duplicado en los últimos años.

En la actualidad, Elche cuenta con 865 contenedores amarillos distribuidos por el conjunto del casco urbano y las pedanías.

En ellos se depositan los envases usados que han conservado, protegido o transportado productos como tetrabriks de zumos, leche, batidos y sopas, envases de plástico como bandejas de poliespán, cubiertos desechables, botellas de agua, zumo, leche, mantequilla y kétchup.

En el contenedor amarillo también se desechan yogures, diversas salsas, cubiertas de hueveras, tapones, tapas, botes de champú, jabón, pasta de dientes, cremas, detergentes, suavizantes y limpiadores, además de envases metálicos como botes de desodorantes y aerosoles, latas de conservas, de bebidas, bandejas de comida preparada o chapas y envoltorios de aluminio y plástico.