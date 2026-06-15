Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de prisión

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión al futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, informó este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La sentencia, que no es firme, ha sido notificada este lunes a las partes.

El tribunal considera a Mir autor de un delito de agresión sexual, por el que le impone siete años de cárcel, y de un delito de lesiones, para el que fija un año y seis meses de cárcel. Los magistrados han acordado que indemnice a la víctima con 64.000 euros en concepto de responsabilidad civil: 14.000 por las lesiones y 50.000 por los daños morales.

El juicio contra Rafa Mir y Pablo Jara tuvo lugar el pasado jueves 28 de mayo en Valencia. Jara ha sido condenado a dos años de cárcel como autor de un delito de agresión sexual respecto a una segunda víctima, y a seis meses de prisión por un delito contra la integridad moral.

Los hechos considerados como probados por la Audiencia de Valencia ocurrieron en la vivienda de Rafa Mir de Bétera (Valencia) la noche del 31 de agosto de 2024. En aquel momento, el cartagenero era delantero del Valencia. Meses después volvió al Sevilla y en 2025 fue cedido al Elche.

Mir se ha pronunciado a través de redes sociales después de que se hiciese pública la sentencia que le condena a ocho años y medio de cárcel: "No estoy de acuerdo con la sentencia y recurriremos en los próximos días. Sigo confiando en la Justicia".