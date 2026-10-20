¿Puede aspirar el CD Eldense a una permanencia holgada?

El CD Eldense es el equipo de moda en Segunda División. Tras lograr tres triunfos de manera consecutiva, el conjunto azulgrana se ha asentado en la zona media de la tabla. Ahora mismo, los de Javi Calleja están más cerca del playoff que de la zona de descenso.

Este domingo afrontan la segunda salida consecutiva, ante el Albacete en el Carlos Belmonte. Los manchegos son colistas y necesitan su primera victoria de la temporada para soñar con una reacción.

Analizamos la actualidad del Deportivo con Juan Sempere, Ángel Sánchez, Alberto García y Miguel Ángel Monera.