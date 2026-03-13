El PSOE tilda de “mala noticia” para Elche los primeros cien días de gobierno de Juanfran Pérez Llorca

El PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha valorado este viernes los cien días de gobierno del presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca como “una mala noticia” para la ciudad.

Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista, ha incidido en que las promesas del gobierno valenciano continúan sin ejecutarse. En este sentido, ha citado que no son realidad ni el tranvía, ni la finalización del desdoblamiento de la carretera Elche-Santa Pola, ni la conclusión de la Ronda Sur ni el museo prometido en el complejo cultural de Las Clarisas.

“Da igual Mazón que Pérez Llorca, son la misma inacción, porque Elche sigue sin obras de la Generalitat”, ha valorado Héctir Díez que ha insistido también en que la Generalitat adeuda del pasado año a la ciudad ilicitana casi 20 millones de euros en concepto de pagos de servicios básicos como Servicios Sociales, el plan Edificant, el Fondo de Cooperación Municipal o la subvención para el bloque 8 de San Antón.

Díez también ha acusado al alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), de ser “muy valiente” y “critico” para exigir al Gobierno de España, “utilizando la Sala de Prensa del Ayuntamiento para insultar al PSOE y al Gobierno central”, pero “se muestra muy blandito con la Generalitat del PP”. “Esa actitud puede ser positiva para el propio alcalde, pero es muy negativa para Elche, ha concluido el portavoz socialista.