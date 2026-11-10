El PSOE de Elche recurre a la Junta Electoral el encendido de las luces de Navidad fijado para el día de reflexión de las elecciones del 29N

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Elche, integrado por el PP y Vox, ha desvelado este martes que el PSOE ha recurrido ante la Junta Electoral el acto de encendido del alumbrado extraordinario de Navidad de este año, programado para el próximo día 28 de este mes de noviembre, coincidiendo con ello con el día de reflexión de cara a las elecciones generales de la jornada del día siguiente.

En un comunicado público, el gobierno local ha asegurado que va “defender” ese encendido de las luces de Navidad “como una celebración para todos los ilicitanos”, al mismo tiempo que PP y Vox han pedido “reflexión y contención” al PSOE ilicitano, insistiendo en que “el encendido navideño es una tradición dirigida a las familias y al conjunto de la ciudadanía”.

Para las dos formaciones que gobiernan en Elche, que el PSOE haya recurrido ese acto ante la Junta Electoral supone que se está “llevando la confrontación política a ámbitos que deberían quedar al margen de las disputas partidistas, en un intento de defender la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”.

“La Navidad es una celebración que pertenece a todos los ilicitanos, independientemente de sus ideas políticas o de a quién voten, y el encendido de las luces tiene como finalidad compartir un momento de ilusión y convivencia en las calles de Elche”, destaca el comunicado que también pregunta “qué relación tiene una celebración navideña, dirigida especialmente a las familias y a los niños, con la celebración de unas elecciones”.