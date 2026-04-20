El PSOE de Elche reclama al gobierno local ampliar las reducciones de la tasa de basura

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche lleva al pleno municipal de este mes, que se va a celebrar este próximo lunes, una Moción en la que reclama la introducción en la ordenanza fiscal que regula la tasa de basura “reducciones” de la misma para familias monoparentales con al menos un hijo a su cargo, para unidades familiares o de convivencia en la que alguno de sus miembros tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 % y para víctimas de violencia de género, de conformidad con la legislación vigente.

Los socialistas también reclaman más bonificaciones progresivas de la cuota anual del recibo de la basura vinculadas al reciclaje de residuos, así como que se agilicen los trámites administrativos para la revisión de los recibos anulados en el segundo semestre del ejercicio 2025 de la tasa de basura relativos sobre todo a las bonificaciones anuladas.

En la Moción presentada, el PSOE también insta al equipo de gobierno a informar de la postura que va a mantener tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que ha decretado la nulidad de la ordenanza aprobada en diciembre del año 2024 que rige la tasa de basura.