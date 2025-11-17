El PSOE de Elche plantea dos declaraciones para blindar los derechos de la infancia y reforzar la lucha contra la violencia de género

El PSOE de Elche ha anunciado este lunes que de cara a la celebración el próximo lunes del pleno municipal de este mes, que se va a celebrar el próximo lunes, va a plantear el consenso en torno a dos declaraciones institucionales. En una de ellas se reclama blindar los derechos de la infancia y en otra reforzar la lucha contra la violencia de género.

Los socialistas proponen la adhesión del Ayuntamiento al manifiesto del Día Universal de la Infancia, que establece siete principios de actuación, entre los que figuran la lucha contra la pobreza infantil y la protección integral de los menores.

Asimismo, con motivo de la proximidad del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, pide que se siga “invirtiendo en prevención, educación, formación, atención especializada y protección" de las víctimas de la violencia de género.

Mariano Valera, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche, ha recalcado que ambas iniciativas “buscan reafirmar el compromiso de la Corporación Municipal con la protección de los derechos de los y las menores y con la igualdad de género”.

"La violencia de género es la expresión más extrema de una desigualdad histórica y un ataque directo a los valores democráticos", ha dicho Valero que ha puesto énfasis en que “no hay espacio para la indiferencia ni para la equidistancia" ya que "o estamos con las víctimas, o alimentamos el silencio que las desprotege".

Respecto a la propuesta en torno a la infancia, Valera ha apuntado que el texto de la declaración institucional que propone el PSOE incorpora cuatro acuerdos: la adhesión del Ayuntamiento al manifiesto ‘Por una infancia libre, segura y feliz’; reafirmar el compromiso con los derechos de niños y adolescentes; instar a otras administraciones a impulsar políticas de protección; y dar traslado del acuerdo al Consell de la Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana.