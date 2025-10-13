El PSOE de Elche pide al PP que rectifique y bautice como 'Ernest Lluch' el centro de salud de Travalón

El PSOE de Elche ha exigido al alcalde ilicitano Pablo Ruz y al presidente de la Generalitat ValencianaCarlos Mazón, ambos del PP, que den marcha atrás en la decisión de retirar el nombre de Ernest Lluch para el nuevo centro de salud de Travalón.

Proyectada por el gobierno valenciano en el pasado mandato, esa dotación está en construcción en estos momentos.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche ha lamentado que Ruz y Mazón estén “centrados en la polémica” en lugar de gestionar la solución, por ejemplo, a las esperas de hasta 20 días que se registran en la actualidad en algunos centros de salud de la ciudad para poder conseguir una cita para el médico de familia.

“Ernest Lluch fue el impulsor de la sanidad pública universal en nuestro país, un firme defensor de los valores democráticos y de la libertad, asesinado por la banda terrorista ETA”, ha señalado Héctor Díez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche que ha añadido que “nos gustaría saber cuál de estas cuestiones de la trayectoria del exministro molestan al alcalde y al jefe del Consell para quitarle su nombre al centro de salud”.

Para el portavoz socialista “es ofensivo para los ilicitanos” argumentar que mantener el nombre de Lluch dificulta la localización del centro de salud: “Es tratar a la ciudadanía de ignorante porque todo el mundo sabe perfectamente dónde está el Centro de Salud San Fermín, el de Doctor Sapena o el Hospital del Vinalopó Doctor Mas Magro”, ha concluido Héctor Díez.