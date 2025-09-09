El PSOE de Elche pide que se aparte al concejal Francisco Soler de las áreas de Hacienda y Urbanismo

El PSOE de Elche ha pedido que el vicealcalde Francisco Soler, del PP, que es el responsable de las áreas de Hacienda y Urbanismo dentro del macro departamento de Estrategia Municipal, sea “apartado” por el alcalde de esas responsabilidades por "incompatibilidad ética" al querer compaginar el servicio público con su actividad privada, que es el de un despacho privado del ámbito de la asesoría fiscal.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento ilicitano ha reclamado que el Secretario Municipal emita un informe jurídico en torno a la compatibilidad de esa situación, toda vez que el conejal del PP haya solicitado dejar la dedicación exclusiva que ha tenido desde el inicio del mandato para pasar a tener una dedicación retribuida en el Ayuntamiento del 75 % y poder destinar en 25 % de su dedicación a la empresa privada.

“¿Es ético que quien dispone de toda la información económica y urbanística de Elche atienda a personas con intereses en esas mismas áreas desde un negocio privado?”, se ha preguntado Mariano Valera, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche que ha añadido que “¿qué pasa si un ciudadano sancionado en Urbanismo contrata al despacho del señor Soler?; ¿si una empresa que reclama impuestos es cliente suyo?; o ¿si un promotor le encarga una asesoramiento sobre una recalificación urbanística y un Programa de Actuación Integrada (PAI) mientras él mismo las aprueba desde el Ayuntamiento?”.

Para el PSOE, además de un “problema legal”, que, según insiste la oposición municipal, “lo es”, se trata de una cuestión “ética”.