El PSOE de Elche pide dotar al Gran Teatro de venta telemática de entradas para personas con movilidad reducida

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha requerido al equipo de gobierno la puesta en marcha de un método que permita a las personas con movilidad reducida la disposición de entradas para espectáculos que se desarrollan en el Gran Teatro sin la necesidad de acudir a las taquillas del mismo para retirarlas, que es lo que ocurre en la actualidad.

“En la totalidad de los teatros de la provincia ya disponen de ese servicio que garantiza la accesibilidad”, ha dicho María José Martínez, concejala del PSOE que ha explicado se debe de implementar ese sistema accesible para la venta de localidades "bien vía telefónica, a través de una línea de atención, o bien a través de un correo electrónico".

María José Martínez ha destacado la necesidad de que "cualquier persona con movilidad reducida no tenga que ir presencialmente a las taquillas del Gran Teatro a retirar su entrada", que es lo que sucede en la actualidad.

Para el PSOE, la falta de ese servicio básico supone una barrera para las personas con movilidad reducida que quieran disfrutar de la programación cultural del principal espacio escénico del municipio, “especialmente cuando existen soluciones técnicas fáciles y rápidas de implementar”, ha señalado la edil socialista.