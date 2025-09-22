El PSOE de Elche pide la creación de un programa de bonos consumo para material escolar

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha anunciado que lleva al pleno municipal de este mes, que tendrá lugar la próxima semana, una moción en la que pide que el consistorio ponga en marcha bonos consumo dirigidos a la compra de material escolar en los comercios locales.

Lo ha anunciado así Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista, que ha destacado que esa medida beneficiaría tanto a las familias como al comercio local.

La Moción del PSOE también plantea que se requiera a la Diputación de Alicante que recupere en sus presupuestos la partida destinada a los bonos consumo, eliminada de las cuentas de la institución provincial de este año.

“Supondría un alivio económico para las familias ilicitanas con hijos en edad escolar obligatoria y, al mismo tiempo, fomentaría el comercio de proximidad”, ha afirmado Héctor Díez que ha recordado que “los bonos consumo han demostrado su eficacia en numerosas localidades de la provincia, donde la ciudadanía paga una parte del bono y el consistorio aporta la otra, lo que permite duplicar el valor de compra en los establecimientos adheridos”.

El portavoz del grupo municipal del PSOE en Elche ha subrayado que los bonos consumo son “una herramienta que beneficia a vecinos y también al tejido comercial local, que gana nuevos clientes gracias a la iniciativa”.