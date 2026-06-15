El PSOE de Elche exige reclamar al Consell “las urgentes mejoras” que necesita la residencia de mayores de Altabix

Coincidiendo con la conmemoración este lunes del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el PSOE de Elche ha exigido la adjudicación urgente de la concesión administrativa de la gestión de la residencia pública de la tercera edad de Altabix, cuyos trabajadores se concentraban el pasado viernes reclamando lo mismo.

Desde el PSOE de Elche se ha lamentado que “ni el alcalde, Pablo Ruz, ni la concejala de Mayores, Aurora Rodil, se hayan pronunciado” sobre esas protestas de la plantilla de trabajadores del centro: “Hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y ante la situación que atraviesa la residencia ni Ruz ni Rodil han dicho nada, cuando es una situación muy deficiente; sólo hablaban cuando estaban en la oposición”, ha afirmado María José Martínez, concejala del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche que ha recordado que el Grupo Socialista llevó este asunto al pleno municipal en noviembre de 2024 mediante una moción que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos y en la que se instaba a la Conselleria de Servicios Sociales a licitar de manera urgente el servicio para renovar el contrato de la residencia de mayores de Altabix, caducado desde octubre de 2022.

En este sentido, Martínez ha criticado que “casi dos años después de la aprobación de aquella iniciativa, los trabajadores y trabajadoras han tenido que volver a salir a la calle para denunciar que la situación continúa sin resolverse”.

Martínez ha incidido en que uno de los acuerdos aprobados por unanimidad “contemplaba la creación de una mesa de trabajo y seguimiento en la que participaran representantes de la Corporación Municipal, de los trabajadores y trabajadoras, de los residentes y de sus familias para abordar esta problemática y realizar un seguimiento de la situación”, pero “no se ha materializado ninguna iniciativa en esta dirección, pese al respaldo unánime que obtuvo la propuesta en el Pleno”.