El PSOE de Elche exige la reanudación de las obras del bloque quirúrgico del Hospital General Universitario

El PSOE de Elche han denunciado este martes que, desde la llegada del PP al gobierno autonómico, las demoras para ser sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital General Universitario de Elche se han disparado hasta "un 67 %," situándose en la actualidad en 135 días, que, dice el PSOE, es “una situación inaceptable e inasumible”.

A esa crítica, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez, ha sumado además que ha apremiado a la Generalitat Valenciano la “reanudación” de las obras de construcción del bloque quirúrgico del Hospital General, que es un proyecto que inició el gobierno presidido por el PSOE en la pasada legislatura y que están paralizadas desde el año 2023, cuando ya estaba el PP al frente del gobierno autonómico.

Díez ha recalcado que el dato en torno a la demora quirúrgica “pone de manifiesto que es fundamental que se reactiven las obras del bloque quirúrgico cuanto antes para poder acortar las listas de espera".

El portavoz del Grupo Socialista ha acompañado en una visita a Elche al diputado autonómico Ramón Abad y a Rafa Simó, portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en Les Corts.

El PSOE ha exigido al nuevo Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca que “desbloquee de inmediato la inversión iniciada por el anterior Ejecutivo del Botànic, que lleva paralizada desde que Carlos Mazón tomó posesión como presidente en 2023”. “El gobierno de Ximo Puig destinó más de 30 millones de euros en infraestructuras para mejorar el Hospital General de Elche”, ha recordado Rafa Simó.