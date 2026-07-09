El PSOE de Elche exige al Consell “interés y celeridad” en la atención a la dependencia

El PSOE de Elche ha exigido este jueves a la Generalitat Valenciana “interés y celeridad” en la atención a la dependencia ya que, según ha denunciado Mariano Valera, portavoz adjunto de los socialistas en el Ayuntamiento, se arrastran “más de 700 días de espera para una plaza residencial pública”.

Además, el concejal socialista ha pedido al alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP) que se preocupe de los usuarios ilicitanos y pida una reunión urgente con la consellera de Servicios Sociales para abordar esta situación insostenible.

“La situación supone un fracaso político con consecuencias humanas”, ha defendido mariano Valera que ha incidido que la Generalitat es la administración competente para resolver los expedientes, adjudicar las prestaciones y garantizar las plazas públicas: “Hay casos que superan los 700 días para una plaza pública de residencia; y mientras esperan, muchas familias se ven obligadas a pagar entre 2.500 y 2.800 euros al mes por una plaza privada”, ha afirmado Valera que ha recalcado que “eso no es libertad, es trasladar el coste de la dependencia a las familias y, por tanto, expulsar del sistema a quien no puede pagar”.

“No vale esconderse; la conselleria no resuelve, el atasco tiene nombre y apellidos: PP y Vox en la Generalitat", ha afirmado el edil socialista en el municipio ilicitano que, además, ha subrayado que, en virtud de datos del pasado mes de febrero, Elche contaba con 870 personas en lista de espera para acceder a una plaza en una residencia cuando la realidad es que hay sólo 285 plazas públicas disponibles.