El PSOE de Elche denuncia que la Generalitat transfirió al Ayuntamiento en 2025 solo el 22 % de las dotaciones comprometidas

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha denunciado este jueves que la Generalitat Valenciana pagó el pasado año “sólo el 22 %% de sus obligaciones comprometidas en materia de inversiones y gasto corriente (Fondo de Cooperación Municipal y servicios sociales), mientras que el Estado transfirió casi el 99 % de los comprometido y la Diputación de Alicante ingresó en las arcas municipales poco más de medio millón de euros, repartidos en 243.000 euros destinado para gasto social y 263.000 en inversiones.

Así lo ha asegurado Patricia Maciá, concejala del Grupo Socialista, aludiendo al informe económico correspondiente al cuarto trimestre del pasado año 2025 del que se va a cuenta en el pleno municipal de este mes de febrero, que va a tener lugar este próximo lunes.

"Está claro que al PP, cuando gobierna, le cuesta pagar o directamente no lo hace", ha dicho Maciá que ha puesto de manifiesto una vez más que el alcalde ilicitano, Pablo Ruz (PP), “se ha visto obligado a pagar parte de los servicios extraordinarios esenciales a cientos de trabajadores por nuestra presión y la del sindicato CCOO".

Además, la concejala socialista ha denunciado que "a día de hoy, después de 14 meses, aún no ha pagado a los trabajadores del Ayuntamiento el incremento salarial por ley del 2,5% en 2025 teniendo el dinero".

Fondos líquidos

Por otro lado, la concejala del PSOE ha criticado que el equipo de gobierno del PP y de Vox acumuló el pasado año un gasto de fondos líquidos de las arcas municipales 12,3 millones de euros.

“A fecha 1 de enero el Ayuntamiento tenía unos fondos líquidos de 40 millones de euros y el 31 de diciembre esos fondos líquidos son de 27,6”, ha explicado Patricia Maciá que la considerado que “el nivel de ‘gastaor’, porque no tiene otra palabra, que tiene este tipo de gobierno continúa, hasta que llegue un momento en el cual nos dejen las cuentas peladas”.

Asimismo, el PSOE ha advertido que “en el cuarto trimestre del año 2025, la estabilidad presupuestaria estaba en el ayuntamiento a un millón de euros y eso significa que cuando llegue la liquidación, puede ser que vuelvan a ser inestables”.