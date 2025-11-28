El PSOE de Elche denuncia “malestar” en los funcionarios por el impago de horas extras realizadas

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha denunciado este viernes el “malestar” que existe entre funcionarios de muchos departamentos del consistorio por el retraso en el abono de las horas extraordinarias que han realizado.

La concejala Patricia Maciá ha citado áreas como Cultura, Deportes, Mantenimiento o Parques y Jardines. Ha asegurado que en ellas se registran impagos de muchas horas extraordinarias y ha añadido que, entre otros aspectos, muchos funcionarios afectados han trasladado al Grupo Socialista su indignación por conocer que el Ayuntamiento está ahora queriendo abonar las horas extras con días libres, creando una situación de distinción respecto a los trabajadores municipales que sí han cobrado las horas extraordinarias realizadas. En este sentido, Maciá ha apuntado que “en el área de Mantenimiento, empleados que fueron durante dos semanas a trabajar en Valencia por la Dana” a los que “Recursos Humanos les aseguró que les pagarían las horas extras” y ahora “se les ha dado días y no dinero, a pesar de reclamar el importe económico, cuando a otros funcionarios que trabajaron recogiendo alimentos en centros sociales y el pabellón de El Toscar por la riada del pasado octubre sí se les abonaron las extras”.

Desde el PSOE ilicitano se ha incidido en que hay casos en los que se adeuda a un mismo funcionario hasta 1.500 euros por horas extras realizadas y que, por ejemplo, en el departamento municipal de Cultura hay impagos desde el mes de marzo.

Frente a esa situación, la concejala del PSOE ha afirmado que la concejalía de Fiestas registra en estos momentos un desfase presupuestario de 500.000 euros. Ha sido, ha dicho Patricia Maciá, medio millones de euros gastados de más respecto a la dotación económica que tenían asignado ese departamento municipal.