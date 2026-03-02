El PSOE de Elche defiende la continuidad del Plan Edificant y ampliar ciclos formativos de la FP que están saturados

El PSOE de Elche fue el anfitrión este pasado sábado de un acto en el que participaron Diana Morant, ministra de Ciencia, y el portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento ilicitano, Héctor Díez.

El acto se celebró en el centro de congresos ‘Ciutat d’Elx’ y en el mismo se abordó el ámbito de la educación pública.

El portavoz de los socialistas ilicitanos abogó por continuar con el Plan Edificant para mejorar las infraestructuras educativas de Primaria y Secundaria ante “la inacción del gobierno de la Generalitat valenciana y del ayuntamiento, que están viviendo de las rentas”.

Héctor Díez destacó que “cuando se puso en marcha el Plan Edificant, tanto el gobierno socialista del Ayuntamiento como el de Ximo Puig comprometimos 35 millones de euros para mejorar, ampliar y construir nuevos centros educativos”, al tiempo que lamentó que “a día de hoy, el gobierno de Pablo Ruz -alcalde de Elche del PP- vive de la mesa puesta que le ha dejado el anterior equipo de gobierno y el problema es que no están planificando ningún mapa de infraestructuras para el siguiente Plan Edificant”.

El portavoz del Grupo Socialista señaló que su apuesta es la de continuar con este tipo de iniciativas, que han demostrado ser útiles para los centros educativos “y seguir avanzando con la mejora de los institutos, como el IES Severo Ochoa o el CIPFP La Torreta”.

Héctor Díez también defendió que una de las cuestiones básicas para el emprendimiento en Elche es apostar por la Formación Profesional: “Desde 2024 hay una tendencia negativa en los ciclos formativos, en vez de ampliar, se reducen; está bien reducir aquellos que no tienen demanda, pero hay que ampliar los ciclos que están saturados y con listas de espera y aquí el Consell no hace nada y el alumnado está esperando una oportunidad”.

Asimismo, Díez añadioó que en 2022 se concedieron las competencias para la construcción de un nuevo conservatorio y ya se tenía una parcela para su construcción, pero con la llegada a la Alcaldía del PP y Vox se cambió de ubicación y a día de hoy, no existe ninguna noticia sobre el conservatorio: “El profesorado y alumnado ha perdido casi tres años por este capricho de decisión. Si se hubiera continuado con nuestro proyecto, hoy estaría acabándose o ya terminado”, dijo el portavoz socialista.

Diana Morant, “revertir” la situación

Por su parte, la ministra Diana Morant, que también es secretaria general del PSPV-PSOE, se comprometió a “revertir la situación de la Educación, sus retrocesos y la falta de interés por parte del PP de invertir en ella”, así como que criticó que el gobierno del PP “baja los impuestos a los ricos, pero no invierten en la educación pública, y esto lo cambiaremos”.