El PSOE de Elche critica que PP y Vox van a pagar este mes de junio facturas de servicios prestados hace dos años

El pleno municipal de este mes de mayo en el Ayuntamiento de Elche va a abordar dos nuevas modificaciones presupuestarias aprobadas la pasada semana por la Junta de Gobierno Local, formada por el PP y Vox, y que van a ser dictaminadas este martes en la reunión de la Comisión de Hacienda.

Las dos modificaciones presupuestarias, que suman un volumen económico superior a los 4,2 millones de euros, las ha desvelado este lunes el grupo municipal del PSOE.

Los socialistas han criticado que en una de las modificaciones presupuestarias se crea una dotación de tres millones de euros para hacer frente al pago de facturas pendientes. Es lo que técnicamente se conoce como reconocimiento extraordinario de crédito.

Según ha explicado Patricia Maciá, concejala del PSOE, en esa modificación presupuestaria se contempla el abono de 462 facturas entre las que está el pago de servicios de noviembre y diciembre de hace dos años.

Esa modificación presupuestaria va a ser creada a partir del remanente de tesorería arrojado por el presupuesto municipal del pasado año.

"¿Qué ha ocurrido aquí?; ¿Por qué tenemos que pagar facturas del año 2024?”, ha señalado Patricia Maciá que ha lamentado que el gobierno local tiene “dinero para el asfaltado y para las obras y para el brillo que dicen que tiene Elche, pero a esos proveedores se les paga con dos años de retraso".

Sin dinero para la Torre de Ressemblanch o el CEIP Dama d’Elx

La segunda modificación presupuestaria a la que ha dado luz verde el gobierno local es para la creación de una nueva dotación de casi 1,2 millones de euros a fin de generar la disposición de dinero en cinco nuevas partidas presupuestarias concretas. Entre ellas, la concejala del PSOE ha afirmado que hay una de 490.00 euros para el abono de lo pendiente por la construcción del pabellón inclusivo ‘Sara Marín-María Díez’ y otra de 800.000 euros en dos anualidades, que se van a financiar con cargo a un préstamo bancario aún sin concertar.

En este sentido, Patricia Maciá ha asegurado que esa modificación presupuestaria se financia con "dinero sobrante” de una veintena de partidas presupuestarias “de otros años". Ha criticado que no se vaya a usar el dinero para "la asistencia técnica de la rehabilitación de la Torre de Ressemblanch, de 250.000 euros", ni para "50.000 euros de subvención de rehabilitación de edificios de vivienda del año 2020" que deberían destinarse a personas con problemas de vivienda, ni para "30.000 euros de mejora de renovación de instalaciones educativas" cuando "el CEIP Dama d'Elx requiere mucha inversión".