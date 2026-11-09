El PSOE de Elche carga contra el PP y Vox por el gasto de la Capitalidad Mediterránea del Deporte frente a la escasa inversión en instalaciones deportivas

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha criticado este lunes que el equipo de gobierno del PP y de Vox haya gastado 32.000 euros aspectos relacionados con la Capitalidad Mediterránea del Deporte, entre las que los socialistas han citado comidas, derechos de imagen y patrocinios, cuando ese dinero, insisten, podría haberse destinado a la mejora en instalaciones deportivas

Dice el PSOE que el equipo de gobierno ha gastado 19.000 euros en derechos de imagen y patrocinio, 6.000 euros en la inscripción de la candidatura de la ciudad, más de 4.000 euros en un himno y más de 3.000 euros en comidas a la delegación de la entidad ACES, que es la que otorga esa Capitalidad Mediterránea.

Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista, se ha hecho eco de las quejas de los usuarios del campo de fútbol de El Altet, recalcando que llevan más de dos años solicitando, sin éxito, mejoras de las instalaciones eléctricas como el cambio del alumbrado de las instalaciones a tecnología led o la instalación de contrapesas en porterías del campo de fútbol.

“Exigimos al equipo de gobierno soluciones y que en el presupuesto del próximo año 2027 se atiendan las verdaderas necesidades de los clubes deportivos de Elche”, ha afirmado Héctor Díez que ha lamentado que se hayan destinado 32.000 euros para cuestiones relacionadas con la Capitalidad Mediterránea del Deporte “mientras que las inversiones no tienen una repercusión para las instalaciones deportivas ni para los 500 chavales que hay en el Club Deportivo Altet”.