El PSOE de Elche acusa al PP de poner trabas en el acceso a la información pública para fiscalizar al gobierno local

El PSOE de Elche ha cargado este martes contra el equipo de gobierno del PP y de Vox en la ciudad al que ha acusado de estar actuando con “opacidad” y de poner trabas a la labor de fiscalización de la oposición municipal dificultando el derecho al acceso a la información pública que le asiste.

Desde el Grupo Socialista se ha denunciado que tiene peticiones de información relativas a distintos ámbitos presentadas hace más de cuatro meses que siguen sin contestarse por parte del Ayuntamiento.

Entre esas peticiones que permanecen sin contestar hay cuestiones como en qué colegios de la provincia se concretaron las acciones impulsadas con motivo del Año Jubilar celebrado en 2025, a las que se desinaron unos 22.000 euros de dinero público o cuáles han sido las transferencias corrientes hechas efectivas por la Generalitat Valenciana en las arcas municipales.

Si existe un informe en torno a una posible afección patrimonial sobre la basílica de Santa María de las obras que han comenzado en la plaza del Congreso Eucarístico, es otra de las peticiones formales que ha realizado el PSOE de Elche y que el gobierno local no ha contestado, según los socialistas.

La concejala Patricia Maciá ha denunciado que hay escritos pendientes de contestación desde el pasado mes febrero y ha avanzado que el Síndic de Gregues ha incoado un nuevo expediente de investigación en torno a esa “falta de transparencia”, lo que supone la sexta ocasión en los tres años de legislatura transcurridos en la que el Defensor del Pueblo de la Comunitat analiza una posible vulneración del derecho al acceso a la información pública por parte del equipo de gobierno de Elche.

La concejala del PSOE también ha defendido que el gobierno local ha colocado “un filtro en Alcaldía” para la contestación de escritos relativos a acceso a la información pública por parte de la oposición municipal, que ejerce, ha dicho, “un asesor de Alcaldía”, que es quien contesta los escritos en lugar del concejal o un técnico del área al que se refiere la petición de información.