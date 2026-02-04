El PSOE denuncia que más de 800 personas esperan en Elche para acceder a una plaza pública en residencia de mayores

El PSOE se ha reunido este miércoles con representantes de la asociación de residentes del centro de la tercera edad de Altabix, dependiente de la Conselleria de Políticas Inclusivas, y con integrantes de la plataforma por la ley de dependencia.

En el encuentro han participado tanto Héctor Díez, portavoz del PSOE, como Silvia Gómez, portavoz de Políticas Sociales del Grupo Socialista en Les Corts, y Ramón Abad, diputado autonómico.

Los socialistas han denunciado que 870 personas están en lista de espera para una de las 250 plazas públicas en residencias de mayores en Elche: "Lo que hemos extraído de la reunión es la clara preocupación por el ataque y abandono sin precedentes en la Comunitat Valenciana que están teniendo los servicios sociales”, ha afirmado Silvia Gómez que ha añadido que en la provincia de Alicante hay “más de 4.000 personas en lista de espera para poder tener la prestación a la dependencia". Además, la lista para acceder a recursos de mayores es de "14.817 personas".

Gómez ha acusado al PP y Vox de modificar la Ley de Servicios Sociales Inclusivos aprobada por el anterior gobierno autonómico formado por el PSOE y Compromís: “Han abierto la puerta a la privatización", ha acusado la portavoz de Servicios Sociales del Grupo Socialista en Les Corts.

Por su parte, Héctor Díez, ha lamentado el “deterioro permanente de la atención social en Elche y en la Comunitat Valenciana" durante los casi tres años de gobierno del PP tanto en la región como en el municipio ilicitano.

El portavoz de los socialistas ilicitanos ha cuestionado “la ausencia de Pablo Ruz, alcalde de Elche, de este debate” y ha afirmado que “¿Dónde está el señor Ruz?; ¿dónde está?; no vemos reels en las redes sociales sobre la situación de la política social en Elche".