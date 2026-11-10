El PSOE critica que el alcalde de Elche “se da prisa en poner farolas y más luces de Navidad, mientras hay dependientes sin cobrar la ayuda desde 2024”

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha denunciado este martes que en la ciudad hay personas en situación de dependencia con ayudas públicas aprobadas desde hace dos años que aún no han comenzado a percibirla.

Los socialistas han recalcado que “la dependencia no es un favor” porque “es un derecho”, pese a lo que han lamentado que “acceder a la dependencia en Elche sigue siendo una odisea”.

En esos términos se ha expresado Mariano Valera, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Ayuntamiento ilicitano, que ha añadido que mientras que el equipo de gobierno del PP y de Vox “acelera” tanto “los modificados de pliegos de fiestas para aumentar el dinero para luces de Navidad” como “la gestión para poner farolas barrocas”, se da la situación que “hay ilicitanos que llevan más de dos años esperando a que le den la ayuda de la dependencia”.

“El señor Ruz -alcalde de Elche- se hace todos los días un vídeo diciendo lo bueno que es, pero resulta que hay ilicitanos que llevan más de dos años esperando a que le den la ayuda de la dependencia”, ha criticado Mariano Valera que ha reclamado al gobierno local de Elche y la Generalitat que aclaren los motivos de las demoras en el pago de las ayudas a la dependencia, identificando la causa de esa situación y comunicando a los afectados una solución y plazo concreto.