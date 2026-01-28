El PSOE y Compromís fuerzan en Elche un pleno extraordinario para abordar “el colapso” de la sanidad en la ciudad

Los grupos municipales del PSOE y Compromís en el Ayuntamiento de Elche van a forzar la celebración de un pleno municipal extraordinario para abordar la situación de la sanidad en el municipio.

Ambas formaciones políticas se han unido para reclamar esa sesión plenaria extraordinaria porque han coincidido en señalar que la sanidad pública está en una situación de “colapso” en el municipio.

“El PP está dejando morir la sanidad pública universal”, ha firmado Héctor Díez, portavoz municipal de los socialistas que ha defendido “el modelo privado de Ribera Salud (empresa que gestiona el Hospital Universitario del Vinalopó) trata a los pacientes como clientes y que las listas de espera quirúrgicas en el Hospital General Universitario han empeorado un 60 %”.

Ante esa situación, ha señalado Díez, la oposición municipal lleva a al pleno del Ayuntamiento “lo que le preocupa a la ciudadanía en la calle” con lo que el alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), “va a tener que decidir con quién está; si con la mayoría de los ilicitanos que quieren una sanidad pública de calidad o está con esa minoría que quiere que tengamos que contratar seguros privados y que nuestra salud dependa del dinero que tengamos en nuestro bolsillo”.

Por su parte, Esther Díez, portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, ha señalado que “es lamentable que el alcalde de Elche no haya realizado las oportunas reivindicaciones ante el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y que lo único que haya hecho, sea blanquear, junto con su socia de gobierno Aurora Rodil -en referencia a la Teniente de Alcalde de Vox-, la nefasta gestión de la empresa Ribera Salud en el Hospital del Vinalopó tras la polémica de los catéteres”.

Esther Díez ha denunciado que la gestión sanitaria del gobierno autonómico del PP “está teniendo graves consecuencias en la salud de las ilicitanas e ilicitanos, y Compromís y PSOE tenemos la obligación de dar una respuesta inmediata y poner esta cuestión en el centro del debate público, para que de una vez por todas se den soluciones”.