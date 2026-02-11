Protección de Datos valora analizar la denuncia del alcalde de Elche contra el PSOE por revelar la dirección de su casa

La Agencia Española de Protección de Datos ha dado por recibida la reclamación presentada por el alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), en la que expone que la concejala del PSOE Patricia Maciá, reveló públicamente, en una rueda de prensa, la dirección concreta de su lugar de residencia.

La entidad ha comunicado al primer edil que su reclamación “ha sido admitida a trámite” tras haber transcurrido ·tres meses desde que la misma tuvo entrada” en la Agencia, mientras que en otro escrito dirigido al Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche ha requerido al mismo distinta documentación e información “con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y admitir o no la reclamación” que ha recibido.

En declaraciones a los medios de comunicación, el alcalde de Elche ha hecho público este miércoles el paso dado por la Agencia Española de Protección de Datos. Ha explicado que eso no significa que haya resolución en torno a la denuncia, si bien no ha dudado en valorar que constata que el organismo “ha visto indicios flagrantes” de que la edil socialista incurrió en una irregularidad.

Desde el PSOE, su portavoz municipal Héctor Díez ha acusado al regidor ilicitano de tener “más interés en sacar rédito político que en preservar su intimidad”.