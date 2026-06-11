Los profesores de Elche visten con chalecos amarrillos las estatuas de la ciudad antes de suspender la huelga

Muchas estatuas de Elche han amanecido este jueves ataviadas con chalecos amarillos en una nueva acción para visibilizar las reivindicaciones del colectivo de profesores no universitarios en el marco de la huelga indefinida que mantienen desde hace más de un mes y que, en principio, hoy va a vivir su último día tras acordar los docentes suspenderla a partir de mañana viernes. No la desconvocan, sino que la suspenden a fin de tratar de avanzar en las negociaciones con la Conselleria de Educación.

El Ternari frente a la basílica de Santa María, las Marías junto al Museo de la Virgen, la Dama de Elche que hay en la plaza Glorieta o la figura de Sixto Marco en la plaza del Raval y la estatua en homenaje a las aparadoras, que está en la plaza con ese mismo nombre del barrio de Carrús, son algunos de los elementos que han amanecido con chalecos amarillos (símbolo de las movilizaciones del profesorado en las últimas semanas) en los que se han podido leer mensajes alusivos a las reivindicaciones que han llevado a los profesores a estar de huelga en las últimas semanas.

Desde la Asamblea Docentes de Elche se ha señalado que con esa acción se quiere “recordar que el conflicto sigue existiendo y que las reivindicaciones del profesorado continúan plenamente vigentes”, aun habiendo suspendido la huelga.

“La defensa de una educación pública de calidad no termina aquí y seguiremos trabajando, organizándonos y planteando nuevas iniciativas para visibilizar nuestras demandas y exigir las mejoras que necesita el sistema educativo”, recoge el comunicado remitido por la Asamblea de Docentes que añade que “nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: garantizar que el alumnado disponga de la educación pública de calidad que merece, con recursos suficientes, condiciones dignas para el profesorado y una apuesta real por el futuro de la enseñanza pública”.