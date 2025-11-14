DEL ILICITANO TOMÁS JUAN BERENGUER

Presentación del libro `Vender con Empatía´

Primer libro de Tomás Juan Berenguer, que gestiona desde hace 16 años la red de ventas de la empresa ilicitana JHAYBER, y que es un excelente manual para comerciales. Un libro de fácil lectura que se pone en la mente del cliente en el momento de la compra.

Onda Cero Elche

Elche |

Presentación del libro `Vender con Empatía´ | Editorial Profit

`Vender con Empatía´, te cuenta secretos de la psicología del cliente en su decisión de compra. Se presenta este viernes 14 de noviembre a las 19.30h. en la librería Séneca de Elche.

Está publicado por la editorial Profit de Barcelona que está especializada en libros de empresa y está a la venta desde la semana pasada.

El libro ayuda a desarrollar la inteligencia comercial de los profesionales (y a cualquier persona interesada con curiosidad en las relaciones humanas y generar expectativas positivas en su entorno) a través de comprender como funciona la mente de los clientes en el momento de la compra, mediante un lenguaje sencillo en una articulada estructura de narración que desvela la mejor filosofía de la venta y a dominar las relaciones sociales.

El libro está disponible en las principales librerías y en plataformas.

