Presentación del libro `Vender con Empatía´

`Vender con Empatía´, te cuenta secretos de la psicología del cliente en su decisión de compra. Se presenta este viernes 14 de noviembre a las 19.30h. en la librería Séneca de Elche.

Está publicado por la editorial Profit de Barcelona que está especializada en libros de empresa y está a la venta desde la semana pasada.

El libro ayuda a desarrollar la inteligencia comercial de los profesionales (y a cualquier persona interesada con curiosidad en las relaciones humanas y generar expectativas positivas en su entorno) a través de comprender como funciona la mente de los clientes en el momento de la compra, mediante un lenguaje sencillo en una articulada estructura de narración que desvela la mejor filosofía de la venta y a dominar las relaciones sociales.

El libro está disponible en las principales librerías y en plataformas.