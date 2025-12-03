La Policía Nacional recupera en Elche un coche robado para desmontar sus piezas y ponerlas en otro siniestrado

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo afincado en la localidad de La Nucía cuyos integrantes están especializados en el robo de vehículos a las que se sacaban piezas para montarlas en otros coches originarios de siniestros, en su mayoría procedentes de las zonas afectadas por la Dana en Valencia en octubre del pasado año.

En la operación se ha detenido a tres hombres y se han recuperado dos vehículos de gama alta robados recientemente en Elche y El Campello.

El coche sustraído en el municipio ilicitano se encontraba en proceso de cambio de los elementos de identificación del mismo.

El grupo desarticulado compraba vehículos siniestrados por la Dana a sus particulares directamente con dinero en efectivo. Se centraban en vehículos de gama media-alta. Posteriormente robaban un coche de la misma marca y modelo para despiezarlo volviendo a montar las piezas obtenidas sobre el chasis del vehículo comprado como siniestro, para posteriormente darle salida vendiéndolo en el mercado legal de vehículos de segunda mano, sobre todo en otros países.

Con ello lograban sacar al mercado vehículos de gama media-alta aparentemente legales, dificultando cualquier trazabilidad sobre los vehículos robados.

Los detenidos realizaban la tarea de desmontaje de las piezas de los coches robados en un taller habilitado en una vivienda unifamiliar de una urbanización de La Nucía.