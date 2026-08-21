La Policía Nacional detiene en Elche a un fugitivo reclamado por Francia por transportar cientos de kilos de droga

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de El Altet de Elche a un ciudadano de nacionalidad francesa que está acusado en su país de transportar cientos de kilos de droga entre España y Francia.

Las autoridades judiciales francesas le atribuyen “un papel central” en la organización que realizaba los envíos de droga.

Tras su detención, fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que decretó su ingreso en prisión provisional, iniciándose los trámites correspondientes para su entrega a las autoridades judiciales francesas.

Desde Francia se había emitido una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) del hombre por un presunto delito de tráfico de drogas.

Esa comunicación informaba de que al parecer se encontraba en la Región de Murcia y, en apenas 48 horas después de conocerse esa circunstancia, la Policía Nacional localizó al implicado en el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ cuando estaba acompañado por otros dos ciudadanos de nacionalidad francesa.

La investigación la activó una comunicación en el ámbito de la cooperación policial y judicial a nivel internacional a través del Grupo de Localización Fugitivos de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado.

El operativo para el arresto del fugitivo reclamado por Francia se desplegó el domingo de la pasada semana, día 16 de este mes de agosto, y en el mismo participaron agentes del Grupo de Apoyo Operativo de la Policía Nacional en Murcia.