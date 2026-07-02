El pasado domingo

La Policía Nacional detiene a dos personas consideradas patrones de una patera localizada en Santa Pola con diez personas

Podrían ser acusadas de favorecer la inmigración ilegal

David Alberola García

Elche |

Imagen de archivo de inmigrantes rescatados cuando navegaban en una patera.
Imagen de archivo de inmigrantes rescatados cuando navegaban en una patera. | EFE/ Morell/Archivo

La Policía Nacional ha detenido a dos personas que presuntamente eran patrones de una patera que en la tarde del pasado domingo llegó a la costa de Santa Pola y en la que iban diez personas de origen argelino, entre ellos tres menores. También seis hombres y una mujer mayores de edad.

Todos los migrantes que iban en esa patera fueron trasladados al puerto de Alicante, donde recibieron asistencia y donde se realizaron trámites de extranjería. Allí, la Policía detuvo a las dos personas que presuntamente eran patrones de la embarcación localizada y que ahora podrían ser acusados de favorecer la inmigración ilegal.

En los últimos días, se ha interceptado en la provincia una segunda patera con 14 personas, entre ellas un niño. Fue localizada el martes a alrededor de 68 millas náuticas de la costa de Torrevieja.

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