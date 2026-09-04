La Policía Nacional detiene en el aeropuerto a un hombre huido de Países Bajos por intento de homicidio

La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ a un hombre de 57 años de edad, fugitivo de Países Bajos, que fue condenado por tentativa de homicidio a cuatro años de cárcel, de los que le quedan por cumplir cerca de dos.

Según ha informado este viernes la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en el año 2023 en la localidad neerlandesa de Best, cuando el arrestado intentó matar a un hombre golpeándolo en el cuello con un hacha.

El fugitivo había huido de la justicia de Países Bajos tras ser condenado a una pena de prisión de cuatro años por un delito de tentativa de homicidio, de la que le quedan por cumplir cerca de dos años, concretamente 681 días.

Las autoridades del país lo reclamaron dictando una orden europea de arresto y tras constatarse que podría estar en la provincia de Alicante se puso en marcha un dispositivo encaminado a su localización.

Tras tener conocimiento que podría dirigirse al aeropuerto, se estableció allí un dispositivo para encontrarlo y detenerlo, como así ocurrió.

Tras ser interceptado, el hombre ha sido puesto a disposición del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional, órgano judicial encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.