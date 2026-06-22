La Policía Nacional desmantela en Novelda un punto de venta de cocaína y hachís

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Aspe y Novelda a una mujer y un hombre por tráfico de drogas.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche y tras los dos arrestos que se han practicado se ha dado por desmantelado “un importante” punto de distribución de sustancias como cocaína y hachís.

La investigación se inició en torno a un punto de venta de droga ubicado en una vivienda de Novelda, lugar en el que se había reactivado la distribución de sustancias estupefacientes tras haber sido objeto de una actuación policial anterior.

Los dos arrestados, que tienen 24 y 37 años de edad, habían constituido una nueva estructura dedicada presuntamente al tráfico de drogas.

Durante el operativo desplegado se han intervenido más de tres kilos de cocaína y un kilo de hachís, además de una báscula de precisión, 740 euros efectivo, teléfonos móviles, libretas con anotaciones y un vehículo presuntamente utilizado para el transporte de la droga, que iba oculta en compartimentos creados expresamente para ellos en el vehículo.

Tras ser puestos a disposición judicial, los arrestados en la operación policial han ingresado en prisión.