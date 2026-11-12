La Policía Nacional desarticula un grupo que vendía marihuana a raíz de un operativo llevado a cabo en marzo en Elche

Un operativo de la Policía Nacional desarrollada el pasado mes de marzo en Elche ha llevado a desarticular una organización dedicada al tráfico de marihuana en las provincias de Alicante y Murcia. Se ha detenido a tres personas.

En la intervención del mes de marzo se interceptó una furgoneta en la que se localizó 126 kilos de marihuana en bolsas de basura y de rafia, motivo por el que se procedió a la detención de su conductor, que era un ciudadano de origen albanés.

La investigación posterior llevó a los agentes hasta una vivienda del municipio de Cehegín (Murcia), en cuyo registro se encontró una plantación con 145 plantas de marihuana en estado de floración.

En el registro de ese piso se arrestó al segundo hombre, de origen lituano, y el tercer integrante del grupo desarticulado, que está considerado como el líder del mismo, que también es de Lituania, se ha detenido en Guardamar del Segura.

La investigación de la Policía Nacional ha constatado que la red desarticulada utilizaba identidades usurpadas a terceros para formalizar los contratos de arrendamiento de las fincas en las que cultivaba la marihuana, con el objetivo de ocultar la verdadera identidad de los arrendatarios y dificultar la acción policial.

En el caso investigado, los implicados suplantaron la identidad de un ciudadano ucraniano.