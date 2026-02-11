La Policía Local de Elche detienen a un hombre por el robo en una vivienda de la pedanía de La Marina

La Policía Local de Elche ha detenido a un hombre acusado de ser el autor del robo con fuerza perpetrado en una vivienda unifamiliar de la pedanía de La Marina.

El arrestado fue interceptado poco después de denunciarse el robo. Los agentes de la patrulla policial movilizada al lugar lo localizaron durante la inspección de las inmediaciones del lugar en el que se encuentra la vivienda. El hombre estaba en el camino del Molar, y al percatarse de la presencia policía se tumbó en la cuneta, tratando de ocultarse.

Al ser identificado se comprobó que en la mochila que llevaba tenía herramientas como un gato hidráulico, una linterna y un spray de defensa, así como una llave de tubo para cambiar ruedas, tijeras de corte de metal y alicates.

Además, oculto entre su ropa tenía un pasamontañas y llevaba un llavero con varias llaves de vehículos.

Algunas de las herramientas que llevaba el hombre identificado fueron más tarde reconocidas como suyas por el propietario de la casa en la que se había robado, a la que el arrestado accedió presuntamente después de cortar la valla metálica trasera y lateral de la finca.

Además, se realizó un butrón para acceder a la dependencia donde se almacenaban 32 baterías solares (valoradas en 140 euros cada una) y una bomba de agua.