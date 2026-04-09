La Policía Local de Elche detiene a cuatro menores por colocar objetos contundentes en las vías del tren en Altabix

La Policía Local de Elche ha detenido a cuatro menores de edad por colocar sobre la vía del tren, en la línea Alicante-Murcia, una piedra de gran tamaño, un carro metálico de la compra de un supermercado y una trapa de la vía pública.

Los hechos ocurrieron en un tramo situado en el camino de las Canteras, en la zona de Altabix, donde varios menores habrían depositado elementos sobre las vías férreas.

La actuación policial se inició después de que se recibiera un aviso alertando de la presencia de los menores en la zona.

A su llegada, los agentes localizaron a los implicados en un puente cercano, desde el que emprendieron la huida al percatarse de la presencia policial.

La rápida coordinación entre varias dotaciones policiales permitió localizar a los cuatro menores.

Durante la intervención, uno de los menores tuvo que ser trasladado a un centro sanitario tras sufrir una caída mientras intentaba escapar.

Tras inspeccionar el lugar, los agentes contactaron con técnicos de ADIF y con los centros de control ferroviario que ratificaron que la presencia de objetos en la vía podría haber causado daños estructurales en los trenes o incluso el descarrilamiento de algún convoy.

Los cuatro menores fueron trasladados a dependencias policiales y posteriormente quedaron bajo la custodia de sus padres y tutores legales.