La Policía Local de Elche denuncia a un hombre al que interviene cinco gallos

La Policía Local de Elche ha identificado a un hombre que llevaba en su coche cinco gallos. Uno de ellos presentaba una mutilación en la cresta, que es una práctica habitual en las aves de esa especie que se utilizan para peleas.

Esa situación llevó a los agentes de la Policía Local ilicitana a sospechar que ese era el destino y el uso de los gallos por lo que, ante la posibilidad de estar ante un presunto delito de maltrato animal, se intervinieron los gallos, que han quedado bajo el cuidado de una protectora de animales.

La identificación del hombre que llevaba los gallos en el coche se produjo en un control policial dispuesto en la pedanía de Maitino.

El implicado ha sido denunciado como responsable directo de los animales intervenidos, que viajaban en el maletero del vehículo, sin ningún de protección y careciendo el denunciado de cualquier documentación relativa a esas aves.