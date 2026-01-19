Las ONGDs de Elche fuerzan un Consejo Local de Cooperación para exigir explicaciones al PP y Vox por el recorte en ese ámbito este año

Las Organización No Gubernamentales (ONGDs) de Elche han registrado formalmente la convocatoria de una reunión de carácter extraordinario del Consejo Local de Cooperación del municipio ilicitano para pedir que el equipo de gobierno (formado por el PP y Vox) dé explicaciones sobre “la drástica reducción” del presupuesto destinado este año 2026 al área Cooperación Internacional.

En el encuentro también van a pedir el gobierno local que se pronuncie en torno “a la incertidumbre” en el funcionamiento del departamento municipal de esa área.

Las ONGDs ilicitanas han explicado este lunes por medio de un comunicado que la petición de la convocatorio de ese órgano municipal ha sido suscrita por dieciséis entidades, que denuncian “la drástica reducción del presupuesto destinado tanto a convenios, como a proyectos de cooperación y a ayudas a emergencias, así como la precaria situación por falta de personal de la concejalía de esta área, han provocado esta decisión”.

El comunicado remitido apunta que “las ONGDs de Elche consideran imprescindible que la edil de Cooperación, Celia Lastra, explique las causas de esa merma presupuestaria, así como el destino de los exiguos 120.000 euros que figuran en el presupuesto bajo el epígrafe Subvención Emergencias Internacionales y cómo van a gestionarse”.

Por otro lado, las organizaciones solicitantes han presentado alegaciones al presupuesto municipal “que persiguen revertir los recortes planteados y recuperar un óptimo nivel de financiación para la cooperación al desarrollo”, al tiempo que han incidido en que “la reducción de ese presupuesto es un incumplimiento claro del compromiso adquirido por Pablo Ruz -alcalde de Elche- en la campaña electoral” que le alzó a la Alcaldía “de ir incrementando el presupuesto municipal destinado a Cooperación Internacional hasta alcanzar el 0,4 % al final de su mandato”.

Tras la formalización de la petición de convocatoria del Consejo Municipal de Cooperación, el Ayuntamiento de Elche dispone de una semana para proceder a poner fecha a esa reunión, debiéndose celebrarse la misma en un plazo máximo de quince días, según recogen los Estatutos de ese órgano municipal.

Las ONGD’s de Elche han concluido que “la cooperación internacional no es un gasto prescindible, sino una inversión en justicia social, paz y cohesión social”.