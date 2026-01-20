El Elche pretende al extremo chileno Lucas Cepeda

Restan dos semanas para el cierre del mercado y, hasta ahora, el Elche solo ha anunciado un movimiento de cara a la próxima temporada: el fichaje de Abiel Osorio, que jugará cedido hasta junio en Defensa y Justicia. Todo apunta a que llegarán un par de jugadores antes del 2 de febrero. La prioridad es reforzar los costados.

Lucas Cepeda es uno de los deseados por la entidad franjiverde. El chileno de 23 años es extremo izquierdo, aunque puede jugar también de carrilero. Se ha dejado ver en algunos encuentros por la banda derecha, así que se trata de un futbolista polivalente. Pertenece a Colo Colo, que no está dispuesto a 'regalar' al jugador.

El nombre de Cepeda y su vinculación con el Elche saltaba este lunes en distintos medios chilenos. Colo Colo espera una oferta formal por un futbolista que quiere dar el salto a Europa. Cepeda quiere salir para seguir progresando. El Alavés, hace semanas, también sonó como posible destino.

Sarabia no ha ocultado que una de las prioridades del Elche es reforzar el costado diestro. En este caso, aunque pueda jugar en esa demarcación, su posición natural es la de extremo zurdo.

La operación se puede acelerar en las próximas horas. Cepeda y Colo Colo se encuentran en Uruguay, donde el conjunto chileno disputará varios amistosos. De hecho, no participó en uno de ellos y desde el club aseguraron que su ausencia se debió a una indisposición.