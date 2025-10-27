El pleno del Ayuntamiento de Elche exige a la Generalitat la licitación este año de la gestión de la residencia de Altabix

El pleno del Ayuntamiento de Elche ha aprobado este lunes por unanimidad exigir a la Conselleria de Servicios Sociales que antes de finales de este año esté en marcha el proceso de licitación de la gestión de la residencia de la tercera edad de Altabix, cuyo contrato de gestión está caducado desde hace tres años, concretamente desde noviembre de 2022.

La propuesta ha partido de una moción del grupo municipal de Vox y el debate de la misma ha dejado claro el clamor general que hay en la ciudad en torno a la precaria situación asistencial en la que se encuentran los residentes del centro y que desde hace años están denunciando públicamente la Asociación Residencias Dignas de la Comunitat Valenciana sin que se haya puesto remedio a esa solución.

Durante el debate de la moción, Vox y PP han anunciado que la Conselleria está a las puertas de iniciar el concurso público para la concesión de la nueva concesión administrativa.

Desde la oposición municipal, tanto PSOE como Compromís per Elx han votado a favor de la Moción lamentando, eso sí, que una auto enmienda de Vox haya eliminado de la propuesta originaria un acuerdo que planteaba habilitar al Ayuntamiento para realizar una intervención municipal directa en la residencia pública de la tercera edad.

Aire acondicionado en centros educativos

Entre otros asuntos, a propuesta de Compromís per Elx y también en el turno de Mociones, se ha acordado con el apoyo de todos los grupos municipales con representación en la Corporación requerir a la Conselleria de Educación la dotación presupuestaria de la climatización de todos los centros educativos públicos de Elche, que son más de medio centenar.

Asimismo, PP y Vox han hecho valer la mayoría absoluta que suman en el Salón de Plenos para rechazar distintas mociones, entre ellas una presentada por el grupo municipal del PSOE en la que se pedía agilizar la ejecución de proyectos pendientes en el municipio del plan Edificant.

Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Elche ha aprobado, con la abstención de PSOE y Compromís, y el voto favorable de PP y Vox, una proposición de Alcaldía en defensa de los trabajadores autónomos toda vez que el Gobierno central llegó a plantear hace unas semanas la subida de las cuotas que deben pagar, que es algo que ha provocado la preocupación en ese colectivo. En Elche hay más de 16.000 autónomos.

El acuerdo que ha salido adelante incluye, entre otras peticiones al Gobierno de España, que los autónomos que no facturen más de 85.000 euros anuales queden exentos del pago del IVA, reducir de cuatro a dos las declaraciones trimestrales para quienes no superen ese umbral, flexibilizar los requisitos de la prestación por cese de actividad e impulsar el relevo generacional facilitando la continuidad de negocios ya existentes.

Y, por unanimidad, se ha acordado una Moción del Grupo Popular, relativa a exigir al Gobierno de España el cumplimiento y la financiación de la Ley de ELA.