PLD Space también crece fuera de Elche: proyecta duplicar su plantilla en Teruel para reforzar su capacidad de ensayos estratégica para Europa

La empresa aeroespacial PLD Space de Elche sigue creciendo conforme se acerca la fecha del lanzamiento desde la Guayana Francesa del primer cohete ‘MIURA.

Este lunes ha anunciado que va a duplicar la plantilla del equipo del que dispone en Teruel, donde tiene el banco de pruebas de los motores y sistemas de lanzamiento que desarrolla.

Ese crecimiento de la plantilla se va a realizar de manera progresiva a lo largo de los próximos años, hasta 2029.

A día de hoy, la empresa aeroespacial ilicitana tiene allí 24 trabajadores.

En el Aeropuerto de Teruel dispone de unas instalaciones de 155.000 metros cuadrados de superficie en las que hay diez bancos de prueba propios.

Las nuevas incorporaciones acompañarán el avance de ‘MIURA 5’ y el desarrollo de las capacidades de ensayo necesarias para ‘MIURA 9’.

Desde PLD Space, que diseña y ensambla el cohete ‘MIURA’ en Elche, se ha destacado que las instalaciones de Teruel “son una pieza esencial del modelo industrial integrado” de la empresa, al tiempo que se ha añadido que “contar con bancos de ensayo propios a poco más de tres horas de la fábrica de Elche permite conectar directamente la fabricación con la validación y avanzar con ejecución y fiabilidad en el desarrollo de sus sistemas de lanzamiento”.

Con un equipo de más de 550 empleados en la actualidad, PLD Space cuenta con instalaciones técnicas en Elche, Teruel y Kourou (Guayana Francesa), lo que le permite ofrecer servicios completos de lanzamiento de satélites y otras cargas al espacio.