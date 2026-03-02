PLD Space prevé iniciar las obras de sus nuevas instalaciones del Porta d’Elx a principios de 2027

La empresa PLD Space comenzará a construir a principios del próximo año 2027 su nueva fábrica en Elche, que quedará emplazada en el desarrollo del polígono industrial Porta d’Elx.

Así lo prevé al menos la planificación con la que trabaja la empresa aeroespacial ilicitana que este lunes ha firmado un memorándum (convenio) con el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el alcalde de Elche, Pablo Ruz, para impulsar la colaboración público-privada dirigida a esa ampliación, así como a la agilización de los trámites, favoreciendo la implantación de formación específica de mano de obra cualificada en institutos de Elche.

En este sentido, Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space, ha explicado que la empresa aeroespacial necesita profesionales especialistas en el metal, como torneros, fresadores y soldadores, y otros estudios relacionados con el control de calidad de las piezas y en todo lo relacionado con el uso del carbono.

Sánchez ha destacado la intensa colaboración tanto con el Ayuntamiento ilicitano como con la Generalitat Valenciana tanto en cuanto a la formación de Formación Profesional (FP) en los institutos como en lo referente a la necesidad de infraestructuras y usos por el crecimiento de la actividad de la fábrica.

Por su parte, Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat, ha expresado de PLD Space el "orgullo como valenciano y alicantino de lo que somos capaces de hacer en esta tierra" a través de "un proyecto pionero en Europa". Además, se ha comprometido a seguir trabajando "de la mano" con firmas como PLD Space "que quieren desarrollar su talento en la tierra y que sirva de reclamo para que otras inversiones lleguen", y ha señalado que actualmente hay proyectos "importantísimos" en la Comunitat que generarán 8.000 empleos y que calcula que la cifra aumentará a 25.000 en un futuro próximo.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha destacado que PLD Space es una empresa modelo en la "tracción de talento y economía" para la ciudad y ha comentado que en el Porta d'Elx se le han vendido 500.000 metros cuadrados por 2,3 millones de euros y que en una primera fase se actuará sobre 100.000 metros cuadrados de superficie.

Duplicar la plantilla

Los cálculos de PLD Space son que durante este año se sumen a la plantilla 90 personas a los 460 trabajadores actuales y que se duplique la cifra hasta el millar una vez culminada la nueva fábrica.