La plantilla del Elche visita a los niños del Hospital General

La plantilla del Elche aprovechó el regreso al trabajo, tras la semana de vacaciones de Navidad, para visitar la planta de Pediatría y de Neonatos del Hospital General Universitario de Elche, con el objetivo de acompañar a los niños y niñas hospitalizados y los recién nacidos durante estas fechas tan señaladas.

En representación de la primera plantilla masculina participaron los capitanes Pedro Bigas, Matías Dituro, Bambo Diaby y David Affengruber. Por parte del equipo femenino asistieron las jugadoras Alexandra Jacquet y Paula Fructuoso.

Esta visita da continuidad a la realizada antes del último partido oficial del año 2025 en el Hospital Universitario del Vinalopó, donde acudieron el capitán Josan Ferrández, el presidente Joaquín Buitrago y el director general Pedro Schinocca.

Los jugadores y jugadoras entregaron balones, banderas y sobres de cromos a los más pequeños, con el objetivo de hacer más llevadera su estancia en el centro sanitario.

En la visita también estuvieron presentes Carlos Martínez, director médico del Hospital General Universitario de Elche; Luis Pardo, subdirector médico; Carolina Garrido, directora de Enfermería, y Monserrate Hernández, director de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales del Elche.