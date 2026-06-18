Las piscinas de verano de Elche abren este sábado con más horario y gratuidad para escolares de colegios ilicitanos

Este sábado arranca la campaña de baño de este año 2026 en las piscinas descubiertas municipales de Elche.

Lo hace con dos novedades. Una es que el horario de las piscinas descubiertas se va a extender de 10:00 a 20:00 horas. La otra novedad radica en que el acceso a las piscinas será gratuito para todos los escolares de hasta 14 años de edad matriculados en Elche, mientras que los que cursen sus estudios fuera del municipio abonarán entrada.

En estos momentos, desde el Ayuntamiento de Elche se ha tramitado ya la expedición de 1.200 bonos escolares.

Para acceder a esa gratuidad en el acceso a las siete piscinas descubiertas con las que cuenta el municipio de Elche habrá que formalizar la expedición de un bono escolar específico.

Como es habitual, las piscinas municipales de Elche van a abrir de martes a domingo, extendiéndose la campaña de baño hasta el día 6 de septiembre.

Por otro lado, los estudiantes de 15 a 18 años contarán con una bonificación del 50%.

Cámaras de vigilancia

Además, todas las piscinas van a estar dotadas de cámaras de videovigilancia, que estarán conectadas directamente con la Jefatura de la Policía Local y que estarán activadas únicamente en el horario en el que las piscinas estén cerradas. El objetivo de esa medida es tratar de evitar los actos vandálicos en las instalaciones.