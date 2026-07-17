La piscina grande del Plá de Elche cierra por presencia de heces en el agua

Un nuevo acto vandálico en una piscina municipal descubierta de Elche ha obligado al Ayuntamiento a impedir el acceso hasta el martes 21 de julio. Concretamente, los hechos han tenido lugar en la instalación del barrio del Plá donde la piscina de mayor tamaño ha amanecido este viernes con la presencia de heces en el agua.

Desde el Ayuntamiento de Elche se ha explicado que esa gamberrada ha alterado los parámetros de seguridad y calidad del agua exigidos para permitir el baño en la piscina, de modo que la misma ha tenido que ser clausurada hasta el próximo martes.

Durante su cierre, se ha aplicado un tratamiento de choque y se están llevando a cabo las labores de control y recuperación necesarias para poder reabrir la piscina.

José Antonio Román, concejal de Deportes ha condenado ese nuevo acto vandálico, lamentado “los comportamientos incívicos, que perjudican al conjunto de la ciudadanía” y que “obligan a suspender temporalmente un servicio destinado al disfrute de los ilicitanos.

El pasado 11 de junio, el Ayuntamiento de Elche dio luz verde a la instalación de ocho cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad en este tipo de instalaciones descubiertas y para prevenir actos vandálicos fuera del horario de apertura.