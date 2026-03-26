El Pinatar Arena es este viernes el escenario del amistoso entre el Elche y el Aston Villa

El partido amistoso de este viernes que enfrentará al Elche Club de Fútbol (CF) y al Aston Villa de la Premier inglesa dirigido por el español Unai Emery se disputará a las 11:30 horas en el Pinatar Arena.

Va a ser un partido a puerta abierta cuyo objetivo para el conjunto franjiverde es mantener el ritmo competitivo en una semana sin Liga por el parón de selecciones.

Rafa Mir

El partido amistoso de este viernes que enfrentará al Elche CF y al Aston Villa de la Premier inglesa dirigido por el español Unai Emery se disputará a las 11:30 horas en el Pinatar Arena. Va a ser un partido a puerta abierta cuyo objetivo para el conjunto franjiverde es mantener el ritmo competitivo en una semana sin Liga por el parón de selecciones. Rafa Mir En ese partido amistoso podrá ser de la partida el delantero Rafa Mir, que en el partido ante el Real Mallorca marcó su octavo gol de esta temporada. A falta de nueve partidos para acabar el campeonato, el murciano supera los registros goleadores en una temporada de los dos últimos máximos goleadores del conjunto franjiverde en las últimas ocasiones que jugó en Primera División. Suma un gol más que el registro del argentino Lucas Boyé en las temporadas 2020-2021 y 2022-2023, e iguala la cifra con la que cerró la temporada 2021-2022 el delantero catalán Pere Milla. Rafa Mir, que viste la camiseta franjiverde cedido por el Sevilla, dispone de nueve partidos para aumentar sus registros y acercarse a la marca del delantero brasileño Jonathas de Jesús, que en su primera etapa en el Elche anotó 14 goles en la campaña 2014-15, y que supone la cifra de goles más alta lograda por un jugador del Elche en Primera en el presente siglo.]]

En ese partido amistoso podrá ser de la partida el delantero Rafa Mir, que en el partido ante el Real Mallorca marcó su octavo gol de esta temporada.

A falta de nueve partidos para acabar el campeonato, el murciano supera los registros goleadores en una temporada de los dos últimos máximos goleadores del conjunto franjiverde en las últimas ocasiones que jugó en Primera División.

Suma un gol más que el registro del argentino Lucas Boyé en las temporadas 2020-2021 y 2022-2023, e iguala la cifra con la que cerró la temporada 2021-2022 el delantero catalán Pere Milla.

Rafa Mir, que viste la camiseta franjiverde cedido por el Sevilla, dispone de nueve partidos para aumentar sus registros y acercarse a la marca del delantero brasileño Jonathas de Jesús, que en su primera etapa en el Elche anotó 14 goles en la campaña 2014-15, y que supone la cifra de goles más alta lograda por un jugador del Elche en Primera en el presente siglo.