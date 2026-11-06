Pimesa promoverá en 2027 inversiones en Elche por valor de 29,1 millones de euros

La empresa pública Pimesa de Elche va a manejar el próximo año un presupuesto para inversiones de 29,1 millones de euros, que es el volumen económico más alto de la historia de la mercantil.

En materia de vivienda, uno de los principales proyectos que finalizarán a lo largo del próximo año será la rehabilitación integral del barrio de Porfirio Pascual, además de la reurbanización de todo el entorno, con una inversión prevista de 8’4 millones de euros.

Además, 2027 va a suponer el inicio de las obras del edificio de 45 viviendas en el barrio de Santa Antón, destinadas principalmente al realojo de las familias propietarias del bloque 8.

Al mismo tiempo, en el primer trimestre se contratará la redacción del Programa de Actuación Integrada para reordenar los solares resultantes de la demolición de los bloques 11 al 14. La inversión total será de 3’4 millones de euros.

Por otra parte, en el segundo semestre del año está prevista la finalización de las obras del edificio ‘El Araceli’ en el barrio de Travalón. Un inmueble de 76 viviendas para alquiler asequible, con una inversión prevista para 2027 de 3’9 millones de euros.

Ampliación del parque empresarial

Por otro lado, el alcalde de Elche ha destacado que en materia de suelo industrial uno de los proyectos que se va a impulsar el próximo año es la ampliación del parque empresarial de Torrellano.

Antes de acabar este año, en diciembre, está previsto que Pimesa apruebe el pliego para el inicio de la licitación de las obras de esa ampliación, que es una actuación en la que Pimesa actuará como agente urbanizador.

El primer edil ilicitano ha incidido en que los trabajos de ampliación están condicionados a la inscripción de la reparcelación en el Registro de la Propiedad y la inversión prevista es de 8’7 millones de euros.

Otras actuaciones

El Mercado Central, con una inversión prevista de 2’3 millones de euros en 2027, también forma parte del presupuesto de Pimesa en el próximo ejercicio. Esa dotación se destinará a la musealización de los baños árabes.

Otros proyectos contemplados para 2027 son el Centro Sociocultural de Torrellano (1,5 millones de euros); inversiones en actuaciones en los servicios y actividades gestionados por PIMESA, que incluye la grúa, ORA, Bicielx, Estación de Autobuses y en el aparcamiento del Gran Teatro.

Francisco Soler, concejal de Estrategia Municipal ha explicado que las inversiones previstas para 2027 se financiarán mediante recursos propios, ingresos procedentes de la propia actividad de Pimesa, subvenciones de fondos europeos y de la Generalitat Valenciana, así como aportaciones del Ayuntamiento y la formalización de un préstamo ICO para financiar el edificio El Araceli.

La cifra de negocios de Pimesa para 2027 se cifra en 39 millones de euros, más del triple de la que ha estado prevista este año. La actividad se distribuye en ventas (17’1 millones de euros), arrendamientos (1’3 millones) y prestaciones de servicios (20’5 millones).