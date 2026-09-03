Petrer ofrece 60 plazas para talleres de técnicas y habilidades de estudio para alumnado de Primaria y ESO

El gabinete psicopedagógico del Ayuntamiento de Petrer, adscrito a la concejalía de Educación, ha impulsado una nueva edición de los talleres prácticos de técnicas y habilidades de estudio dirigidos al alumnado de sexto curso de Primaria y de primero a cuarto curso de la ESO.

Se ofertan 60 plazas distribuidos en tres grupos.

Los talleres están dirigidos a estudiantes que estén matriculados en centros educativos de Petrer o empadronados en el municipio. También pueden acceder aquellos casos en los que las familias tengan su domicilio laboral en el municipio de la comarca del Medio Vinalopó.

El taller para el alumnado de sexto de Primaria estará centrado en el estudio eficaz, el desarrollo personal, la organización y planificación, así como el aprovechamiento de las clases, las técnicas de comprensión y síntesis de la información y diferentes métodos de memorización y repaso.

En el caso de primero de ESO, el taller abordará cuestiones como los hábitos de estudio, la planificación del tiempo y el espacio, las técnicas de lectura rápida y comprensiva, el subrayado o los resúmenes y esquemas, así como el control de la ansiedad ante los exámenes y el uso de la inteligencia artificial.

El taller centrado en el alumnado de 2º, 3º y 4º de ESO trabajará desde los hábitos a la organización del estudio, pasando por el aprovechamiento de las clases o los procedimientos de memorización y repaso.

En caso de que la demanda supere el número de plazas disponibles, se realizará un sorteo público de la letra a partir de la cual se asignarán las plazas, atendiendo a la inicial del primer apellido.

Los talleres se realizarán siempre que se alcance un mínimo de 15 participantes por grupo.